Campania: De Luca, demenziale proposta Lega di votare a fine settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Due giugno una sceneggiata da opposizione: in un Paese serio parla solo il presidente della Repubblica. Hanno fatto finta fosse manifestazione patriottica ma era solo divisiva. La Lega propone di votare il 27 settembre e coi ballottaggi a metà ottobre. È gente che non ha rispetto né per la scuola né per le famiglie. In Campania cercheremo di non far sovrapporre elezioni e riapertura anno scolastico, sarebbe demenziale”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)