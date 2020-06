Campania: Saiello (M5s), discriminazioni per il bonus pensioni regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli annunci del presidente De Luca di voler concedere dei bonus a tutti coloro che percepiscono pensioni sotto i mille euro ha generato una guerra fra le fasce delle categorie che ne sono rimaste fuori". Lo ha dichiarato in una nota Gennaro Saiello, consigliere regionale M5S a margine della seduta di question time svoltasi questa mattina: "Abbiamo chiesto all'assessore Fortini con quale criterio queste misure di sostegno sono state distribuite, ma la risposta è stata evasiva. Secondo i dati forniti dalla Regione, dovrebbero ricevere il contributo circa 250mila pensionati titolari di assegni sociali, pensioni sociali e pensioni di vecchiaia integrate al minimo, ma dall'analisi della scheda istruttoria risultano esclusi dalla platea dei beneficiari i titolari di pensioni di reversibilità, quelli di invalidità e le pensioni ordinarie che, esattamente come i soggetti destinatari del bonus, percepiscono un importo mensile di gran lunga inferiore a mille euro". Saiello ha concluso quindi: "È stata dunque applicata una discriminazione gratuita e senza logica fra le fasce disagiate che si aspettavano un sostegno economico in questo periodo di crisi legato alla epidemia Covid 19: sostegno che, è bene ricordarlo, viene corrisposto con fondi erogati dallo Stato e dell'Europa e non dall'ente regionale".(Ren)