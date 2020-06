Campania: Amatruda (FI), autorità sanzionino assembramenti causati da De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Salerno gli organi deputati al controllo, dalla Prefettura in giù, sono troppo distratti con il Presidente De Luca e la sua corte. Le leggi sono uguali per tutti e De Luca va multato per gli assembramenti". Lo ha detto Gaetano Amatruda, vice coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno: "Abbiamo segnalato alle forze di polizia ed alla Prefettura gli assembramenti fatti al Ruggi di Salerno alla inaugurazione dei 'finti' posti Covid e nulla. Ora, fra Agropoli e Castellabate, le stesse scene. Non si può continuare a fare finta di nulla. Chi è nelle Istituzioni deve dare l'esempio". (Ren)