Napoli: Rivellini (Fd'I), confronto con assessore per soluzioni a problema traffico cittadino

- "Chiedo all'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, un confronto aperto e leale, alla presenza di un arbitro terzo, a esempio in radio, per discutere di soluzioni per il traffico cittadino". La "sfida" è arrivata dal dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Enzo Rivellini che ha spiegato: "Avanzo 4 proposte: aprire al traffico dalle 7 alle 10 il Lungomare Caracciolo da Piazza Vittoria a Santa Lucia, organizzare una commissione d'inchiesta per capire di chi sono le colpe (imprese, funzionari, politici?)per gli infiniti ritardi dei lavori stradali a Napoli, presidiare con agenti della Polizia Municipale le zone ,tutte conosciute, dove in alcune ore per movida ,bar o lavori stradali, si creano ingorghi senza che ci sia un solo vigile a dirigere il traffico, annullare la spesa, ridicola, dei monopattini e con gli stessi soldi assumere giovani agenti della Polizia Municipale che disciplinino il traffico". Rivellini ha aggiunto: "Perché tenere chiuso il lungomare al mattino, quando tutte le attività come i ristoranti, sono ferme, costringendo automobilisti e motociclisti a transitare attraverso la galleria Vittoria, causando, forse, un'intossicazione ai poveri automobilisti intrappolati nelle loro auto? Il presidio della Polizia Municipale è invece fondamentale nelle zone, ormai note a tutti, dove la viabilità è maggiormente compromessa, impedendo così inutili imbottigliamenti". (Ren)