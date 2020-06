Campania: Laboccetta (Polo Sud), darla vinta a De Luca senza giocarla, anche no!

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania così come in Puglia oggi ci vorrebbe un Tatarella per evitare lo sfaldamento della coalizione di centrodestra". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. "Le ultime bordate di Matteo Salvini soprattutto in Campania hanno fatto felice il già potentissimo governatore Vincenzo De Luca - ha proseguito Laboccetta - Al tempo stesso mi preoccupa il silenzio del vecchio cavalier Berlusconi che per ora affida risposte al leader leghista alle sue seconde e terze linee. Mi auguro che la bravissima Giorgia Meloni sappia, ricordando per un attimo la buona scuola tatarelliana, aiutare Salvini e Berlusconi a non fare ulteriori passi sbagliati. Ritrovando una coesione che gli elettori di centrodestra hanno sempre apprezzato. La quadra sul candidato in Campania, e anche in Puglia, non è più rinviabile. Davvero vogliamo far vincere la partita a De a Luca senza neanche giocarla? Se le intenzioni sono queste, stanno ottenendo il risultato sperato! Tutto questo è inaccettabile per che fa politica con passione e amore, la sconfitta va bene, in alcuni casi fortifica anche, ma si deve combattere sempre con onore e dignità!", ha concluso il presidente di Polo Sud. (Ren)