Molise: 50 anni fa le prime elezioni regionali, il messaggio del presidente Micone

- In occasione del 50° anniversario dello svolgimento delle prime elezioni regionali in Molise, svoltesi il 7 e l'8 giugno 1970, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha dichiarato: "Domenica 7 e lunedì 8 giugno 188.806 molisani, l'80,7 per cento degli aventi diritto, come gli abitanti delle restanti 19 regioni, furono chiamati per la prima volta alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Consiglio regionale. Per i molisani questo appuntamento fu di doppia importanza storica: da un verso si dava compimento al sistema regionalista disegnato dalla Costituzione, dall'altro si rendeva operativa la conquista dell'autonomia regionale raggiunta nel 1963 con grande sforzo istituzionale, politico e sociale dall'intero antico contado di Molise. Veniva così eletto il primo parlamento regionale, in cui trovavano rappresentanza (ad eccezione del Psiup) tutti i partiti che si erano presentati alle elezioni. Iniziava così - ha ricordato - un'avventura che avrebbe portato quel consesso, che vide la presenza diretta e fattiva di esponenti politici di varia estrazione sociale, di grosso spessore politico e di grande cultura ed esperienza nelle professioni e nei mestieri, a ideare nelle successive 12 legislature politiche agricole, industriali, sanitarie, turistiche sociali e culturali". (segue) (Gru)