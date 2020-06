Molise: 50 anni fa le prime elezioni regionali, il messaggio del presidente Micone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, ha rimarcato Micone, "come presidente della stessa Assemblea regionale che ebbe vita il 7 e l'8 giugno 1970, mi auguro, anche a nome di tutti i consiglieri regionali attuali, continuatori dell'opera dei loro predecessori, che oggi ogni molisano risenta forte l'entusiasmo che i nostri genitori posero nell'andare alle urne quella domenica di 50 anni fa per scrivere una nuova storia della propria terra, utilizzando una nuova e più vicina matita istituzionale: il Consiglio regionale. Di storia quella matita ne ha scritta tanta. Nei molti momenti i difficili e complessi che questo lembo d'Italia ha vissuto negli ultimi 50 anni - terremoti, alluvioni, siccità, nevicate eccezionali, incidenti, sciagure di ogni genere- il Consiglio regionale è stato sempre al fianco dei molisani. Nell'Aula consiliare, come nel resto della regione, si è gioito nelle occasioni felici e pianto in quelle drammatiche. Quando è stato necessario, l'assise legislativa ha saputo dare prima solidarietà, quindi condivisione e dunque ha programmato e attuato interventi, anche legislativi o amministrativi, che ci hanno sempre portati a superare le difficoltà. Oggi - ha concluso il presidente Micone - dobbiamo avere fiducia in noi stessi e, guardando al passato, essere sicuri che sapremo ancora trovare la strada giusta per superare le oscurità e continuare a fare la nostra storia e quella dell'Italia intera". (Gru)