Campania: Laboccetta, Salvini in solitaria non è una buona cosa

- "Sinceramente non riesco a capire Salvini rispetto alla battaglia in Campania contro De Luca. Al di là di qualche generica dichiarazione rispetto alla gestione dei rifiuti dalle nostre parti Salvini oggi poteva provare a trovare la quadra con gli alleati". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. "Ma ho la netta sensazione che voglia fare una corsa in solitaria - ha proseguito Laboccetta - Questa non e' certo una buona cosa. Probabilmente il suo partito potrà anche essere il primo in Campania ma per vincere veramente occorre trovare una sintesi. Mi auguro che la Meloni, e anche il cavalier Berlusconi lo invitino a non correre troppo. Anche oggi si e' concesso ulteriore spazio a Vincenzo De Luca. Un vero peccato", ha concluso l'ex deputato. (Ren)