Abruzzo: Teramo, Pari opportunità, i rischi che conseguono a fase emergenza Covid

- Dalla Commissione regionale, di recente nomina, alle Commissioni comunali e quelle professionali, le donne sono convinte che l'emergenza Covid ha segnato un brusco arretramento nelle pari opportunità e nella cultura di genere. Aumentati i casi di violenza familiare, aumentato il carico di lavoro - smart working, casa accudimento - e ora, a causa della grave crisi economica, un aumento esponenziale di donne senza lavoro. E' la foptografia emersa nel corso dell'incontro promosso dalla consigliera provinciale perle Pari opportunità e il sociale, Beta Costantini, nel corso dell'incontro con le Cpo presenti sul territorio teramano e con la Commissione regionale è a tinte fosche: "Dalle singole segnalazioni alle informazioni dei servizi sociali dei Comuni, dalle notizie di cronaca ai dati i segnali sono preoccupanti. Noi vogliamo fare qualcosa, sostenere le donne in questo periodo molto difficile per tutti ma soprattutto per loro - ha sottolineato la consigliera - vogliamo partire dall'analisi del quadro attuale e dagli scenari che delinea. Per questo chiederemo una collaborazione all'Università di Teramo per avviare un'indagine che abbia anche un valore statistico. Come e se è cambiata la condizione delle donne, di cosa hanno più bisogno, cosa chiedono ai servizi pubblici. La normativa, i divieti dovuti alla emergenza sanitaria hanno inciso nei rapporti interpersonali, ad un certo punto ci siamo trovati a vivere una vita diversa una vita che non sembrava nostra". (segue) (Gru)