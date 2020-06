Abruzzo: maltempo, Marsilio chiede conto dei ritardi nei rimborsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rimborsi per i danni causati dagli eccezionali fenomeni meteorologici del gennaio 2017 a favore dei Comuni del cratere sismico tardano ad arrivare a causa di un vuoto normativo. Per questo motivo il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una lettera al Commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, e al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, al fine di colmare questo vuoto e dare risposte positive a comunità che oltre ai danni causati dalla forte nevicata, a cavallo tra il 2016 e il 2017 hanno subito anche gli eventi sismici. Lo riferisce una nota della Regione. Marsilio ha messo in evidenza la sperequazione che si è venuta a creare dopo che il Consiglio dei ministri ha avviato le procedure per il ristoro dei danni a favore dei Comuni, del patrimonio privato e delle attività economiche e produttive ricadenti in territori al di fuori del cratere sismico. "Detta condizione - ha scritto Marsilio - ha richiamato inevitabilmente l'attenzione da parte delle popolazioni e degli amministratori dei Comuni ricompresi nel cratere, colpiti dai medesimi eventi", i quali hanno manifestato il disagio subìto a causa della mancata adozione di provvedimenti ad hoc per il ristoro dei danni. Sulla base del censimento effettuato dalla Protezione civile regionale sull'apposita piattaforma informatica i fabbisogni segnalati all'interno del cratere sismico ammontano a oltre 160 milioni di euro: 98 milioni per il patrimonio pubblico, 33 milioni per quello privato e quasi 29 milioni per i danni subìti da attività economiche e produttive. (Com)