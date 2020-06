Campania: De Luca, ci attaccano perché Regione è stata più efficiente d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tentano di colpirci per la troppa efficienza. Nessuno si aspettava che Campania potesse rivelarsi Regione più efficente con mezzi minori”. Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca in una diretta social in cui ha replicato alle accuse giornalistiche: “Presentato in silenzio sei querele. Dopo una trasmissione di lunedì scorso, arriveranno a otto. Solo in Italia non viene licenziato dopo cinque minuti un giornalista che dice una notizia palesemente falsa”. (Ren)