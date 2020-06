Piemonte: ripartono corsi di formazione professionale in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha appena firmato l’ordinanza che dispone, a partire da domani, la ripartenza dei corsi di formazione professionale in presenza (dove non possibile eseguirli a distanza), degli impianti di risalita e la possibilità per i sindaci di autorizzare nei propri Comuni la riapertura di giostre e luna park. Nel pomeriggio è stato inoltre trasmesso alla Regione dal Ministero della Salute il report settimanale n.3 di monitoraggio della Fase 2, che conferma per il Piemonte una situazione positiva con valori entro le soglie di riferimento, un basso livello di rischio e una incidenza ridotta rispetto alla settimana precedente. (Rpi)