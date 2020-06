Regionali: de Magistris, non saremo spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Napoli vedo un Pd che altro che nuovo! A me il segretario Sarracino sembra già vecchio, altro che De Mita". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Con il presidente De Luca - ha proseguito - durante il periodo più intenso della pandemia c'è stato un dialogo per garantire la sicurezza dei cittadini. Io cercherò di fare il sindaco fino alla fine, ma solo se me lo permettono, perché, mentre mi affanno, vedo un presidente della Regione che da un lato vuole ancora chiuderci in casa e dall'altro vuole andare subito a votare. Dov'è la coerenza? E poi ci sono alcuni consiglieri comunali che si preoccupano di tutto tranne che dei cittadini. E ieri si è visto chiaramente in Consiglio chi sta lavorando per il bene comune e per la città e chi invece sta approfittando dei morti e della stanchezza della popolazione per fare propaganda e interessi personali. Sulle elezioni regionali appena avremo la certezza di quando si voterà ci muoveremo perché di certo non saremo spettatori, ma vogliamo costruire qualcosa che consenta ai cittadini di portare in Consiglio regionale persone nuove e migliori", ha concluso de Magistris. (Ren)