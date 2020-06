Coronavirus: rete sangue nazionale, ok a proposta Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Salute della Conferenza delle Regioni, nel corso della discussione sulle proposte di emendamento al decreto Rilancio, ha approvato un emendamento proposto dall’Area servizi trasfusionali (il cui coordinamento tecnico è affidato alla regione Abruzzo) per garantire la sostenibilità dell’autosufficienza nazionale e regionale durante la pandemia Covid 19. "Questo - chiarisce l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì in una nota - prevede la definizione di specifiche azioni organizzative che le Regioni e le Province autonome dovranno adottare nell’ambito dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei programmi operativi richiamati dal decreto Rilancio. Le azioni riguarderanno in particolare il rafforzamento delle filiere produttive regionali e interregionali di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati, delle attività di medicina trasfusionale in ospedale e sul territorio e di attività assistenziali innovative, come la terapia con il plasma iperimmune e in prospettiva con immunoglobuline specifiche anti Sars CoV-2". (segue) (Com)