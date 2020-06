Infrastrutture: Marsilio scrive a Conte per la Pescara-Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con tali obiettivi, - ha proseguito Marsilio - a marzo scorso, la regione Abruzzo, insieme alla regione Lazio, al Ministero e a Rfi, ha costituito un tavolo tecnico che sta lavorando e che nelle prossime settimane elaborerà, per la prima volta, una proposta progettuale condivisa sull'intero tracciato per spendere le poche risorse sinora disponibili. Saremmo pronti a rilanciare e trasformare questo tavolo, - ha aggiunto - se gli si desse un mandato preciso e gli si affidasse un adeguato budget, affinché in continuità con il lavoro svolto sinora, possa essere messa in campo una progettazione finalizzata a realizzare una vera linea di Alta Velocità, senza limitarsi a un mero potenziamento dell'esistente". Il presidente della Giunta regionale ha, infine, manifestato al premier Conte immediata disponibilità ad un incontro "offrendo soprattutto quella collaborazione istituzionale che ci permetterà di passare il più rapidamente possibile dai proclami ai fatti, realizzando un'opera dalle forti potenzialità economiche, che, tra l'altro, migliorerebbe sensibilmente la vita delle nostre popolazioni". (Com)