Avellino: Confesercenti, il Tar riaprirà il mercato bisettimanale

- "Finalmente il prossimo 17 giugno il Tar di Salerno scioglierà il nodo attorno alla questione mercato bisettimanale di Avellino. Ci auguriamo che dopo 6 mesi di lockdown il tribunale ci consentirà di ritornare al nostro lavoro, ordinando al comune di Avellino la riapertura dell'area mercatale di Piazzale degli Irpini e sancire la definitiva inidoneità di Campo Genova". Lo ha dichiarato Giuseppe Innocente, vicepresidente di Confesercenti-imprenditori irpini. L'avvocato Ciro Aquino, legale dei commercianti ambulanti avellinesi, ha aggiunto: "Saranno i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno unitamente all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ad effettuare i controlli sui suoli di Campo Genova per rilevare l'eventuale presenza di agenti inquinanti o tossici. Quanto disposto dalla seconda sezione del Tar Salerno è fondamentale per garantire sicurezza ambientale sia ai venditori che ai loro clienti", ha concluso. (Ren)