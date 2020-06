Abruzzo: infrastrutture, per sindacati e imprese bene Conte sull’Alta velocità Pescara-Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del premier Conte sulla volontà di realizzare l'Alta velocità tra Roma e Pescara "vanno nella direzione da noi auspicata: ora si passi subito dalle parole ai fatti". E' positivo il commento delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati abruzzesi sull'annuncio dato ieri dal presidente del Consiglio, relativo all'ipotesi di rinnovamento della rete dei trasporti che interesserà anche la nostra regione. "Le parole di Conte - dicono Cgil, Cisl e Uil - sono di fatto il riconoscimento delle istanze di crescita territoriale che portiamo avanti da tempo, soprattutto perché l'Alta capacità ferroviaria in termini di passeggeri e merci è un fattore indispensabile dell'infrastrutturazione del corridoio Tirreno-Adriatico nell'ambito delle reti Ten-t, da tempo individuato come strategico per lo sviluppo dell'Abruzzo, e su cui sono attese a breve le decisioni finali a livello europeo. Uno sviluppo che, lo ribadiamo, deve necessariamente mettere insieme snodi viari, logistici e portuali sul nostro territorio in grado di connettere velocemente est e ovest dell'Europa con la zona economica speciale (Zes), ulteriore volano di un sistema economico locale che sappia attrarre investimenti, da tempo al palo per questioni burocratiche ormai non più giustificabili". (segue) (Gru)