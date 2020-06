Terra dei fuochi: Stop biocidio, stasera video per ricordare disastri del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devastazione ambientale, inquinamento, roghi tossici, gli effetti del Covid-19 sono i temi affrontati nei video che tra oggi e domani verranno proiettati in contemporanea a Napoli e in altri comuni della Campania tra cui Benevento, Caserta, Giugliano, Frattamaggiore, Acerra, Orta di Atella, Vairano e Presenzano. A Napoli l'appuntamento è stasera, alle 20.30 a piazza Bellini. A due giorni dalla manifestazione indetta dagli attivisti e dai cittadini in difesa del clima e dell'ambiente, in programma sabato 6 giugno alle ore 17 fuori la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia 81, Stop biocidio ricorda i "disastri compiuti da oltre trent'anni nella regione Campania ai danni della salute dei cittadini". Titolo della manifestazione è "Mai più come prima, lockdown per gli inquinatori!", non solo uno sloga ma "una richiesta chiara e ferma e che per questo campeggia su tutti i video che verranno proiettati". "1.2747 roghi tossici in Campania tra il 2012 e il 2018, 4.247 siti da bonificare, la Campania è la prima regione in Italia per mortalità per tumore con 5.000 morti all'anno", è quanto si legge su uno dei video. "Chiediamo che la rotta si inverta subito - hanno dichiarato gli attivisti - al primo posto le persone, la loro salute e l'ambiente circostante, il lockdown da oggi in poi dovrà essere per gli inquinatori". (Ren)