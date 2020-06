© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Carissima ministro Catalfo, grazie di cuore per lo splendido impegno profuso, confidiamo ancora nel suo interesse per la nostra vertenza". Con questo bigliettino d'accompagnamento a un mazzo di fiori, i lavoratori della Jabil di Marcianise (Ce) hanno ringraziato il ministro per la revoca dei licenziamenti. Catalfo è stata accolta tra gli applausi dei lavoratori del sito. (Ren)