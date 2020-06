Campania: Malafronte (flovivaisti), a rischio centinaia di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vietare l’utilizzo dei fiori freschi nei cimiteri comunali significa sferrare un ennesimo colpo mortale al comparto florovivaistico della Campania. A rischio ci sono centinaia di posti di lavoro in Campania tra produttori, commercianti all’ingrosso e dettaglio e trasportatori”. Lo ha dichiarato Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani: “Da più parti ci arrivano segnalazioni di sindaci intenzionati a vietare l’utilizzo dei fiori freschi durante il periodo estivo. Quotidianamente sto ricevendo messaggi preoccupanti da parte di produttori, commercianti all’ingrosso e al dettaglio e di trasportatori. Siamo consapevoli che questo 2020 sarà un anno di transizione e di rinvio, molti dei nostri consociati hanno già dovuto distruggere la loro produzione e oggi non sono in grado di poter programmare la prossima produzione. Chiudere i cimiteri nel periodo estivo e vietare l’utilizzo dei fiori freschi di fatto chiude un altro canale di commercializzazione e di sostentamento per il comparto, già fortemente segnato dall’emergenza covid-19”. Malafronte ha aggiunto: “Ho avuto modo di partecipare ad un forum on line organizzato dal consigliere regionale del Partito democratico, Gianluca Daniele, al quale avevo già anticipato tale problematica". (segue) (Ren)