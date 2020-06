Novara: Regione Piemonte-procura, protocollo contro i reati ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stato sottoscritto tra Regione Piemonte e Procura della Repubblica di Novara un protocollo per rafforzare la squadra che contrasta i reati ambientali. La Regione metterà a disposizione degli uffici giudiziari per due anni il geologo Salvatore Maimonte, esperto nella difesa del suolo. "Prevenire i reati ambientali non è solo un dovere, ma ancor di più una priorità in una Regione che ha nell’ambiente uno dei suoi beni più preziosi - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Stiamo uscendo da 100 giorni molto difficili e se c’è una cosa che il coronavirus ci ha insegnato è che bisogna essere uniti e lavorare insieme per superare le difficoltà più grandi. E in un settore così delicato, come quello dei reati ambientali, è fondamentale che le istituzioni collaborino in stretta sinergia contro la criminalità". L’anno scorso l’agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (Arpa) aveva già sottoscritto un analogo protocollo a cui si aggiunge quello siglato oggi sostenuto anche dall’Assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati. «Domani è la Giornata mondiale dell’Ambiente - aggiunge l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati -. In Piemonte abbiamo 1500 siti di bonifica e molti risalgono a più di 30anni fa, questo dimostra come sia facile inquinare ma ci vogliano poi tanti anni per recuperare i danni. Ed è per questo che prevenire è fondamentale. La tutela dell’ambiente e la salute sono strettamente correlate, ma ci sono molte realtà che per profitto ignorano la legalità. Oltre a questo protocollo con la Procura di Novara ne sigleremo presto anche uno con i Carabinieri del Noe. Servono strumenti per contrastare il fenomeno delle ecomafie e sinergie come quella siglata oggi vanno proprio in questa direzione". (segue) (Rpi)