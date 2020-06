Novara: Regione Piemonte-procura, protocollo contro i reati ambientali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Repubblica di Novara ha iscritto 61reati in materia ambientale nel 2019 e 74 nel 2018 con una media nell’ultimo triennio di 60 ecoreati l’anno. "Qui a Novara abbiamo avuto importanti indagini in materia ambientale anche collegate a reati contro la Pubblica Amministrazione - ha sottolineato Marilinda Mineccia, già procuratore della Repubblica di Novara -. Infatti il gruppo specialistico istituito presso la Procura, formato sia da magistrati che da componenti della Polizia Giudiziaria, è stato potenziato in questi ultimi anni con la presenza di persone altamente qualificate, anche sotto il profilo tecnico". "La collaborazione tra Enti per assicurare componenti tecniche di professionalità, inserite strutturalmente negli uffici di Procura, è molto positiva - ha aggiunto Nicola Serianni, procuratore della Repubblica facente funzione presso il Tribunale di Novara -, soprattutto in una materia altamente specialistica come quella dei reati ambientali". (Rpi)