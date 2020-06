Campania: De Luca, orgoglioso del piano economico-sociale della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se c’è una cosa che ci rende orgogliosi dei provvedimenti economici che abbiamo messo in campo è l’aumento delle pensioni al minimo per circa 200mila cittadini della nostra regione. Abbiamo messo in campo quasi un miliardo di euro col nostro piano socio economico per aiutare famiglie, lavoratori e piccole imprese. Adesso lavoriamo a misure per il sostegno al settore della promozione territoriale e del turismo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a latere di una manifestazione a Castellabate (Sa). (Ren)