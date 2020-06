Ricerca: Gssi, sindaco de L’Aquila su nomina di Branchesi a Presidente Consiglio scientifico Inaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e felicitazioni" sono state espresse dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, alla professoressa Marica Branchesi, docente del Gssi (Gran Sasso science institute), che è stata nominata presidente del Consiglio scientifico dell'Inaf, l'Istituto nazionale di astrofisica "Si tratta - ha proseguito Biondi - dell'ennesimo, prestigioso incarico che va a ricoprire. L'unanimità del voto con cui il Consiglio scientifico dell'Inaf l'ha designata a presiedere l'organismo stesso è la chiara testimonianza della stima straordinaria e meritata di cui lei gode ovunque". Il sindaco dell'Aquila ha inoltre osservato come "la luminosa carriera" della docente di fisica astroparticellare, che è anche testimonial della candidatura de L'Aquila a capitale italiana della cultura 2022 (dopo la riconferma di Parma per il 2021 per via dell'emergenza covid) "viene arricchita da un altro prestigioso incarico, grazie al profondo impegno negli studi scientifici che caratterizzano la sua professione. La costellazione dei suoi riconoscimenti, nazionali e internazionali, che l'hanno portata a essere una delle 100 persone più influenti del mondo secondo la rivista 'Time', è sempre più popolata e di questo andiamo sempre più fieri e orgogliosi".(Gru)