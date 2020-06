Sanità: Rescigno (Fd’I), no a operazioni elettorali in Campania su ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non usi la sanità per riempire le liste civiche in vista delle elezioni". E’ Così in una nota Carmela Rescigno, vice-responsabile nazionale Sanità di Fratelli d’Italia."All’inizio del suo mandato, De Luca ha stanziato 157 milioni di euro per l’Istituto Pascale per individuare un vaccino contro il cancro - ha proseguito Rescigno - Tralasciando il fatto che per avviare una ricerca per la cura sui tumori serva almeno 1 miliardo di euro, vorremmo sapere dal dg dell’Istituto Pascale, Attilio Bianchi, a che punto sia la ricerca? Quali risultati hanno prodotto finora i soldi dei campani usati per trovare il vaccino contro il cancro. Sarebbe grave se il governatore della Campania usasse Covid-19 e cancro per operazioni dal chiaro intento elettorale. Non permetteremo”, ha concluso Rescigno. (Ren)