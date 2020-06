Abruzzo: Teramo, Pari opportunità, i rischi che conseguono a fase emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli argomenti affrontati è quello del telelavoro, dello smart working: "Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria le donne sono state in prima linea, a casa come sul lavoro, ma c'è rischio che per molte questa condizione possa tradursi in un passo indietro: un non volontario confinamento dentro le mura domestiche. Molti settori nei quali sono impiegate le donne, inoltre, sono più esposti alla crisi economica: è fondamentale quindi rivedere i parametri delle politiche sociali: più asili nido a prezzi sostenibili, servizi per l'infanzia e per anziani e disabili, riconfigurazione dei Fondi europei per favorire autoimpiego e autoimprenditorialità. Come professionista ho constatato i problemi che le donne stanno affrontando. Anche per me è stato difficile conciliare lavoro e famiglia". Impegno comune, quindi, nel sensibilizzare la Regione su questi temi anche per individuare misure di finanziamento e azioni aderenti alle nuove emergenze. Le Cpo, inoltre, hanno convenuto sull'idea di organizzare una "giornata regionale delle pari opportunità" che le veda tutte coinvolte per fare "dell'Abruzzo una regione pilota su questi temi". Alla riunione hanno partecipato la presidenta regionale della Cpo Maria Franca D'Agostino e la componente Elisabetta Plevano, le rappresentanti delle Cpo dei comuni di Mosciano Sant'Angelo, di Roseto degli Abruzzi, di Atri, Giulianova, di Pineto; dell'Ordine degli avvocati di Teramo, Fiammetta Ricci in qualità di referente dell'Università di Teramo per le Pari opportunità e naturalmente la Commissione provinciale della Provincia. Le Cpo hanno raccontato le iniziative che stanno portando avanti e si sono confrontate sulle possibili sinergie future in maniera da creare una rete coordinata. (Gru)