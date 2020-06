Fase 2: Marsilio, bene Conte su tratta Alta velocità per Abruzzo fuori dalle secche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione dell'Alta velocità nei tratti, Pescara-Roma, e lungo la costa adriatica, annunciata dal presidente Conte, "dà pienamente ragione della battaglia che conduco sin dal primo giorno per portare l'Abruzzo fuori dalle secche". Lo dichiara in una nota il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. "Fino ad oggi la risposta del governo si è fermata al semplice 'potenziamento' delle linee esistenti, cercando di 'velocizzare' i percorsi, ma sempre nei limiti delle infrastrutture esistenti. In particolare per la linea Pescara-Roma, sia Rfi che il Mit hanno sempre escluso un investimento per portare l'Alta Velocità, ritenendolo sproporzionato sotto il profilo 'costi-benefici'. Per questo - continua - anche il tavolo costituito a marzo scorso tra Rfi, Mit e le regioni Lazio e Abruzzo per la velocizzazione della Pescara-Roma sta lavorando (i risultati sono attesi entro la fine di giugno) nei limiti economici e strutturali descritti. Se ora il presidente Conte afferma con l'autorevolezza del capo del governo che - finalmente - si punterà all'Alta velocità non posso che esserne felice, augurandomi che quanto dichiarato non sia solo un proclama ad effetto destinato ad esaurirsi in pochi giorni, ma l'inizio di una nuova storia per la nostra Regione". (Com)