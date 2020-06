Campania: Labocetta (Polo Sud), colpaccio di Salvini, ma se centrodestra non mette la quinta rischia suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania Salvini ha fatto un vero e proprio colpaccio. Domani a Napoli nel corso di una conferenza stampa lancerà in pista per le prossime regionali due ex forzisti del Cavalier Berlusconi: Gianpiero Zinzi e Severino Nappi. Due personalità che effettivamente godono di vasto consenso". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. "Salvini però - ha aggiunto Laboccetta - inseguendo in maniera ossessiva da mesi il famoso volto nuovo per la candidatura a governatore in quota centrodestra, che sinora non si è palesato, ha sostanzialmente bloccato gli avversari di De Luca. Questa insopportabile telenovela deve terminare. Il governatore uscente ha già accumulato troppo vantaggio. Il centrodestra se parte adesso può ancora contenere il danno. Altrimenti si rischia il suicidio in Campania. E non è giusto verso gli elettori e quadri politici che sui nostri territori non vogliono affollare la già vasta corte di Vincenzo De Luca. E' una questione di dignità. Settembre è dietro l'angolo", ha concluso l'ex deputato. (Ren)