Napoli: Popolo della famiglia, sindaco salvato da marketing politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris resta in sella. Diciamocelo con onestà, sono davvero pochi quelli che hanno veramente creduto che sarebbero bastate le dimissioni dell'opposizione per disarcionare il primo cittadino dalla sua poltrona alla guida della giunta di Palazzo Sangiacomo". Così in una nota Massimiliano Esposito, del coordinamento regionale del Popolo della famiglia campano. Ad aggiungere la propria firma al comunicato è intervenuto anche Luigi Mercogliano, già candidato nel 2016 alla carica di sindaco di Napoli per il movimento nato dal Family day il cui presidente nazionale è Mario Adinolfi, già deputato e direttore de La Croce Quotidiano. "Siamo ancora più diretti - hanno proseguito - soltanto un fesso avrebbe potuto credere alla valenza politica dell'iniziativa del centrodestra napoletano il cui epilogo era già scritto in partenza nei numeri, oltre al fatto evidente a tutti che molti degli attuali componenti del consiglio comunale di Napoli, tra opposizione e maggioranza, sanno bene che alla prossima tornata elettorale non saranno rieletti o addirittura, in alcuni casi, neppure ricandidati. Alle opposizioni ci sentiamo di dare un consiglio: siate seri, non giocate con la pancia e la stanchezza del popolo napoletano. Le famiglie, i lavoratori, gli imprenditori, le periferie non meritano di essere prese per il naso così, soprattutto dopo anni e anni del nulla di Dema alla guida della città in modalità 'distruzione'". (segue) (Ren)