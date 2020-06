Coronavirus: rete sangue nazionale, ok a proposta Abruzzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto, condiviso da tutte le Regioni, nato dalla necessità di programmare tempestivamente interventi strutturali a sostegno del Sistema trasfusionale nazionale. "Così da evitare - spiega Pasquale Colamartino, coordinatore tecnico dell’Area servizi trasfusionali della commissione Salute e direttore del Centro regionale sangue - che in caso di una nuova ondata di contagi, si determini un possibile scenario critico di squilibrio tra produzione e consumi di sangue ed emocomponenti, considerato anche che le misure di distanziamento sociale rallentano in maniera significativa l’accesso dei donatori nei Centri di raccolta sangue, limitandone la produttività oraria. Per questa ragione è necessario che le Regioni e le Province autonome, nell’ambito dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, prevedano adeguate misure organizzative e investimenti finalizzati". (segue) (Com)