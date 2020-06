Regionali: Ronghi (Fd'I), "ammuina" di De Luca non funziona per governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera alla Stazione marittima, De Luca ha messo insieme l'anticaglia della politica per la sua coalizione per le elezioni regionali, dimenticando che la Campania di tutto ha bisogno tranne che di un ritorno al passato". Lo ha affermato il dirigente di Fratelli d'Italia, Salvatore Ronghi. "Anche in questo caso - ha proseguito Ronghi - De Luca punta sull'illusionismo di sedici liste a suo sostegno ma non comprende che 'l'ammuina è buona per la guerra' ma non per governare la Campania. Del tutto 'rapito' dal suo personaggio cabarettistico, De Luca ripropone alla Campania il vecchio modello della politica politicante che, tra incoerenze e fallimenti, ha già fatto tanto male al nostro territorio oggi più che mai, i campani bocceranno De Luca e la sua coalizione e vorranno voltare pagina e dare una svolta totale votando il centrodestra alla guida della nostra Regione per puntare sulla difesa dell'ambiente e su un piano straordinario per il lavoro e per lo sviluppo, campi sui quali De Luca ha già ampiamente fallito", ha concluso l'esponente del partito di Giorgia Meloni. (Ren)