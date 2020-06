Infrastrutture: Marsilio scrive a Conte per la Pescara-Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha scritto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte per esprimergli il "grande interesse e particolare compiacimento per il fatto che, tra gli impegni programmatici da Lei assunti ieri sera in conferenza stampa, ha annunciato non soltanto l'Alta Velocità sulla linea adriatica, sulla quale progetti di potenziamento e velocizzazione sono già in corso, ma ha fatto espresso riferimento alla necessità di realizzare l'Alta Velocità sulla tratta Roma-Pescara, il che segna un rilevante quanto ambizioso balzo in avanti". Lo riferisce una nota della regione Abruzzo. Il presidente Marsilio ha, poi, ricordato come la regione Abruzzo abbia inserito questo tema tra le principali priorità del proprio programma. Progetto rispetto al quale, tuttavia, fino a oggi, ha ricordato Marsilio, le strutture tecniche e anche politiche del Ministero e di Rfi hanno sempre obiettato come un intervento del genere non soddisfacesse requisiti e analisi "costi-benefici" arretrando su programmi meno ambiziosi di velocizzazione e ammodernamento della linea. (segue) (Com)