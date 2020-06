Molise: Fanelli (Pd) su visita Salvini per "rinCollare" il centrodestra sempre più diviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aggravando la situazione locale invece di contribuire a risolvere i problemi, soprattutto dei lavoratori molisani - prosegue il capogruppo del Pd in Consiglio regionale - ai quali il Carroccio ed il suo assessore non sono stati in grado di fornire una sola risposta concreta. Un esempio su tutti, tanto caro a Salvini, quello della cassa integrazione, che l'ex assessore Mazzuto, da noi sollecitato più e più volte, ha contribuito a ritardare e ingessare e non a snellire e velocizzare. E mentre il governo incassa a Bruxelles il risultato dei 20 miliardi del Sure per il prolungamento della cassa e a livello nazionale discute delle misure per sostenere l'economia del Mezzogiorno, con il premier Conte ed il ministro Provenzano impegnati a lavorare a fiscalità di vantaggio e investimenti, Toma e Salvini ancora nemmeno 'si capiscono', come affermato oggi sulla stampa locale dal leader leghista. E d'altronde, il Carroccio lo scorso 2 giugno ha manifestato separatamente dal resto del centrodestra in Molise, unico caso italiano. Questo il risultato politico conseguito dal reggente Jari Colla, che nell'occasione ha anche dato l'ultimatum a Toma: 'Per l'Assessore non possiamo aspettare agosto'. E separarsi nella piccola Isernia era complicato anche logisticamente. Questo si, un vero risultato da record. Se queste sono le premesse, se queste sono le priorità, la visita di Salvini - conclude Fanelli - è destinata a produrre un solo risultato certo: nulla di buono per il Molise". (Gru)