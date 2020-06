Novara: Canelli-Cirio, incontro per la ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha incontrato questa mattina a Palazzo Cabrino il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Una riunione informale per fare il punto della situazione post Covid-19, ma soprattutto per pianificare le future attività ed iniziative di collaborazione per la crescita di Novara e del suo territorio. “Ho illustrato al Presidente Cirio le iniziative a cui stiamo lavorando, specialmente dal punto di vista economico – spiega il Sindaco Canelli – Nel periodo di lockdown ci siamo confrontati quotidianamente e ho molto apprezzato la sensibilità dimostrata dal Presidente verso i diversi territori del Piemonte, condividendo con i Sindaci scelte a volte non facili e misure a tutela dei cittadini. La collaborazione prosegue attraverso azioni innovative e strategiche nella direzione di superare questa fase cercando di tornare il prima possibile alla normalità e affrontando, insieme, le difficoltà soprattutto economiche dei prossimi mesi”. “La ripartenza del Piemonte non può che iniziare anche da Novara che è uno dei cuori produttivi più importanti della nostra regione - sottolinea il presidente Cirio -. Ma ripartire significa anche continuare a investire in innovazione e ricerca. Ne abbiamo parlato con il sindaco Canelli, condividendo alcune idee per progetti di rilancio di questo territorio, perché su questo non bisogna mai fermarsi” (Rpi)