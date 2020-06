© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accordo è chiuso, seguiremo tutta la fase di ricollocazione tant’è che già abbiamo convocato azienda e sindacati per martedì prossimo alle 17. Continua l’impegno per preservare posti di lavoro e trovare occasioni buone per mantenere livelli occupazionali, così come era prima”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a proposito della vertenza relativa allo stabilimento Whirlpool di Napoli. (Ren)