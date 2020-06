Campania: rinviato pagamento Imu in comune salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Comune del Salernitano ha rinviato il pagamento dell'Imu. In una nota l'annuncio: "Con delibera di giunta comunale n°42 del 1° giugno 2020, è stato deliberato di procrastinare il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria, IMU, così come disciplinata dalle norme vigenti e che si applica ai possessori degli immobili diversi dall'abitazione principale. I cittadini di Giffoni Sei Casali interessati, non dovranno più pagare l'imposta entro il prossimo 16 giugno, ma la scadenza dell'IMU è stata rinviata al prossimo 31 agosto 2020". (Ren)