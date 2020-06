Campania: Ciarambino (M5s), ministro Lamorgese sciolga subito Asl Napoli 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo atto del miracolo De Luca è condensato in una relazione che giace da giorni sulla scrivania del ministro degli Interni su una gestione assolutamente deficitaria della Asl Napoli 1, frutto di un anno di verifiche della commissione d'accesso chiesta e ottenuta dal Movimento 5 Stelle". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale campano Valeria Ciarambino: "Una gestione lacunosa della quale, stando a quanto ricostruito dai magistrati della Dda, avrebbe approfittato la camorra, mettendo radici nella più grande azienda sanitaria del Mezzogiorno. Ed è per questo che rivolgiamo il nostro appello al ministro Lamorgese, affinché non indugi oltre nel procedere allo scioglimento della Asl Napoli 1. La proroga dei termini per procedimenti di questo tipo, concessa col decreto Cura Italia e a cui si appella oggi il ministro degli Interni, deve essere adottata per salvare procedimenti in scadenza, che rischierebbero di decadere e che necessitano di ulteriori approfondimenti, non certo per prendere tempo su un caso come questo, sul quale una commissione composta da uomini della polizia giudiziaria ha lavorato per circa un anno e dal quale dipende il diritto alla salute di oltre un milione di persone". (segue) (Ren)