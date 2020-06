Campania: Saiello (M5s), il concorsone di De Luca è un flop a danno dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da maxi concorso a maxi ricorso il passo è stato breve. Il piano lavoro spot di De Luca continua a vacillare sotto i colpi delle sentenze del Tar". Lo ha affermato il consigliere regionale campano M5s Gennaro Saiello a commento della decisione del tribunale amministrativo regionale, che ha ammesso alle prove 40 ricorrenti in attesa della decisione della Camera di consiglio del 9 giugno: "Quello che era stato battezzato dal governatore della Campania come la più grande operazione di politica attiva del lavoro, al punto da promozionarla come modello Campania da esportare, è fallito con i suoi annunci. L'intera gestione da parte di Regione Campania, Formez e Ripam continua a fare acqua da tutte le parti, come stanno dimostrando le pronunce del Tar, così come le procedure appaiono poco chiare nella forma e nella sostanza. E come dimenticare quando il concorso fu sospeso per violazione dell'anonimato? Un flop in piena regola a danno di decine di migliaia di giovani e meno giovani che hanno speso tempo e risorse, credendo di inseguire una vera opportunità occupazionale". (Ren)