Benevento: un video sul dinosauro "Ciro" nel canale YouTube del Mibact (2)

- La storia dell'eccezionale ritrovamento: "Il reperto era ricoperto da uno strato di sedimenti, grazie ai quali ha subito un processo di mineralizzazione molto rapido che ne ha conservati intatti i tessuti molli. Gli studiosi sono poi potuti risalire a quale fosse stato il suo ultimo pasto, composto da due pesci, di cui una piccola sardina, un piccolo rettile e una zampa di lucertola. L’analisi autoptica ha permesso invece di riconoscere nel fossile il primo esemplare di dinosauro carnivoro rinvenuto intatto in Italia. “Ciro” è dunque uno dei migliori resti di dinosauro conservati al mondo in Italia, oggi visibile nelle sale espositive dell'ex Convento di San Felice di Benevento". E infine: "In questo video, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, così come quelli degli altri Istituti del Ministero, mostra non solo il patrimonio e ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali. Tutti i contributi vengono raccolti, oltre che sul canale YouTube del Mibact, nel data base complessivo consultabile sulla pagina La cultura non si ferma". (Ren)