Piemonte: Museo Egizio, Frediani (M5s) contro il tris di Evelina Christillin

"La Giunta regionale, attraverso i propri rappresentanti, esprima parere contrario alla proposta di modifica dello statuto della Fondazione Museo Egizio per consentire il tris ad Evelina Christillin. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile al punto da indurre l'eliminazione del vincolo dei due mandati alla presidenza. Una regola che dovrebbe valere per la politica, così come per gli incarichi importanti nel mondo della cultura". A dirlo è Francesca Frediani, consigliera regionale del Movimento 5 stelle in Piemonte. "Chiederemo alla Giunta regionale di prendere posizione su questa vicenda. Nulla di personale, ma appare inopportuno cambiare le regole su misura per le richieste di una singola persona - prosegue Frediani - . Il mondo della cultura torinese e piemontese si deve aprire, sarebbe un errore se le posizioni "chiave" restassero in mano alla solita cerchia salottiera che da decenni tira le fila di questo mondo. Sogniamo che anche uno dei tanti lavoratori precari del mondo culturale piemontese, se in possesso delle giuste competenze, possa aspirare alla presidenza della Fondazione Museo Egizio".