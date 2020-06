Napoli: Gallo (M5s), dal 3 giugno riaprono Villa delle Ginestre e Villa Campolieto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 3 giugno riaprono Villa delle Ginestre e Villa Campolieto". Lo ha annunciato in un video su Facebook, Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati. "Finalmente - ha proseguito - dopo tutto quello che è successo in questi mesi potremmo nuovamente immergerci nei luoghi dell'anima. Ercolano e Torre del Greco, comuni situati in provincia di Napoli, si riappropriano così del loro patrimonio simbolo che rappresenta il cuore pulsante del distretto vesuviano, il distretto delle grandi bellezze. Credo nel potere della cultura, credo nel potere della bellezza. Un popolo che conosce e ama le proprie radici è un popolo che rispetta la propria terra e la difende da chi, invece, vuole deturparla. E questo vale, a maggior ragione, per le giovani generazioni", ha concluso Gallo. (Ren)