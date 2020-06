Molise: Toma, celebriamo festa Repubblica con un grande abbraccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della 74ma festa della Repubblica, presidente della regione Molise, Donato Toma, sostiene che "malgrado la sobrietà dovuta alla circostanza di evitare occasioni di assembramento, il 74mo anniversario della proclamazione della Repubblica non è affatto sminuito nella sua essenza e per nulla privato dei valori di cui è portatore. Quest’anno - prosegue in una nota - il 2 giugno sarà celebrato all'insegna di un messaggio di unità e solidarietà che la pattuglia acrobatica italiana ha anticipato in tutto il Paese tinteggiando il cielo con il Tricolore. Un tour che si concluderà a Roma e che farà da sfondo alla cerimonia del capo dello Stato all'Altare della Patria. Dalla Capitale il presidente Mattarella partirà alla volta di Codogno, il luogo dove 'tutto' ha avuto origine". (segue) (Com)