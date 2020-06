Benevento: Mastella, acconto Imu posticipato a 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Imu, com’è noto, è la regina delle imposte locali con i suoi 20 miliardi di gettito all’anno. In teoria i primi 10 miliardi andrebbero versati sotto forma di acconto entro il 16 giugno, ma è evidente che lo stato di estremo disagio sociale ed economico in cui versano tanti contribuenti in conseguenza dell’emergenza Covid-19 finirà per creare non pochi problemi a tanti contribuenti. Per questo motivo, in assenza di una proroga del termine da parte del Governo e contrariamente a quanto asserito da qualche consigliere comunale, come amministrazione abbiamo deciso di prorogare la data del versamento dell’acconto Imu 2020 al 30 settembre per coloro che hanno registrato difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19 senza che vengano addebitati interessi o sanzioni per il ritardato pagamento". Lo ha affermato in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. (segue) (Ren)