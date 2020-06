Napoli: Forza Italia, mercoledì consegna dimissioni del centrodestra dal consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno consegnate mercoledì mattina, alla presenza del notaio Giampiero de Cesare, nell'aula del consiglio comunale di Napoli allestita nella sala dei Baroni al Maschio Angioino, le dimissioni dei consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia e della altre forze politiche di centrodestra". -Lo hanno reso noto i consiglieri comunali di Forza Italia Stanislao Lanzotti e Salvatore Guangi, rispettivamente capogruppo e vice presidente del consiglio comunale che hanno spiegato: "Scaduto il tempo delle proposte ignorate e del dibattito inascoltato, mercoledì saremo in aula insieme con i consiglieri Santoro, Moretto e Nonno e gli altri colleghi dei gruppi consiliari di centrodestra pronti a firmare le dimissioni dal Consiglio comunale auspicando di poter raggiungere, insieme all'adesione di altre forze politiche, le 21 firme necessarie a chiudere una buona volta la disastrosa e fallimentare esperienza de Magistris". Quindi la conclusione: "L'avevamo promesso e faremo di tutto per restituire al più presto possibile ai cittadini di Napoli il diritto a scegliersi un sindaco che rappresenti e interpreti realmente le loro istanze, in una parola che li rappresenti realmente". (Ren)