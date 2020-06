Salerno: Ceres (Cisl), siglato accordo per riapertura in sicurezza attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'accordo sottoscritto oggi col prefetto di Salerno, l'Anci, la Camera di Commercio e le organizzazioni sindacali si realizza una modalità di impegno per tutelare il tessuto socio economico del territorio, ovvero delle persone, delle famiglie e delle imprese". Lo ha dichiarato in una nota il segretario generale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres: "Questa necessità, posta tempo fa dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Salerno, ha trovato la piena disponibilità del prefetto di Salerno che ne ha colto la potenzialità, richiamando i soggetti di rappresentanza (sindaci, associazioni datoriali e organizzazioni dei lavoratori) ad una fattiva collaborazione. L'obiettivo è di accompagnare le criticità insite in questa fase di ripresa delle attività produttive nel solco della legalità, contrastando il pericolo del ricorso a canali di finanziamento illegali". Quindi ha concluso: "La sottoscrizione dell'accordo è anche un bel modo di celebrare la festa della Repubblica, perché impegna le istituzioni pubbliche e le rappresentanze sociali ad un comune impegno per il bene comune, secondo i principi della stessa Carta costituzionale".(Ren)