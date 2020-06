Fase 2: Marsilio, ok a sperimentazione app Immuni in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo Marco Marsilio informa: "Abbiamo dato la disponibilità della Regione alla sperimentazione di Immuni, nello spirito di leale collaborazione istituzionale che deve ispirare i rapporti tra i vari livelli dello Stato, tanto più in una situazione di emergenza". "Come concordato con i ministri Speranza, Pisano e Boccia, - prosegue in una nota - abbiamo atteso il rilascio del parere ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di tutelare fino in fondo i diritti dei cittadini. Nel frattempo gli uffici competenti per la Prevenzione sanitaria e i Sistemi informatici hanno messo a punto l'interfacciamento delle relative piattaforme. Mi auguro che la sperimentazione vada a buon fine e che questo strumento possa dimostrarsi efficace, anche se è forte il timore che il ritardo con cui si sta partendo e le tante incertezze sul suo funzionamento possano ostacolarne l'avvio e pregiudicarne l’efficacia. L’Abruzzo - ha concluso Marsilio - non si tira indietro e anzi si dimostra una volta di più in prima fila nella lotta al coronavirus". (Com)