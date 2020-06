Campania: il Tar dà ragione alla Regione e annulla ordinanza De Magistris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tar della Campania ha pronunciato in data odierna un decreto di sospensione della ordinanza sindacale del Comune di Napoli 248 del 29 maggio 2020 n. 248 accogliendo le richieste della Regione Campania". L'annuncio è arrivato in una nota della Regione che ha spiegato: "In particolare, il tribunale amministrativo della Campania si è espresso sulle parti relative al prolungamento degli orari di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, e di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del presidente della Regione Campania 53 dello stesso 29.05.2020 e ha sospeso l'ordinanza del Comune di Napoli". (segue) (Ren)