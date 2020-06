Napoli: De Magistris, ordinanza non è stata annullata, Regione mette a rischio cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il provvedimento di urgenza del Tar che non pregiudica il merito di cui si discuterà tra qualche giorno, e siamo convinti che abbiamo ragione da punto di vista giuridico, non boccia né sospende ordinanza sindacale ma dice una cosa finanche comprensibile: che di fronte agli orari discordanti s’è voluto far prevalere l’ordinanza regionale perché di natura sanitaria". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Proprio questo è il punto grave che noi abbiamo sottolineato a presidente del consiglio: la regolamentazione di mercati e orari è materia di pertinenza dei sindaci. È grave che De Luca abbia messo in pericolo salute napoletani e campani per aver ridotto gli orari e luoghi spinge i cittadini a concentrarsi: se dopo le 22 non puoi portare una birra fuori, tutte le persone entreranno nel locale". (segue) (Ren)