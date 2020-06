Fase 2: De Magistris scrive a De Luca, istituiamo un tavolo contro la disoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha quindi spiegato: "Dopo gli interveti a sostegno del reddito, varati dalle Istituzioni, si fa, ora, urgentissimo disegnare e concretizzare una serie di strumenti, semplici e praticabili, che siano rivolti alla categoria degli invisibili, cioè di chi il lavoro non lo ha avuto mai o non lo ha più". E ha concluso: "Per affrontare la drammatica situazione, a tal proposito, ti chiedo di costituire con cortese urgenza un apposito tavolo che possa individuare le risorse adeguate di cui il Comune di Napoli non dispone per fornire risposte concrete alla domanda di lavoro e di sostegno al reddito. Sono insieme ai miei uffici naturalmente, a disposizione per una proficua collaborazione, così come è avvenuto per altre delicate questioni, messe in campo con l'attività iniziata dal tuo vicepresidente, Fulvio Bonavitacola". (Ren)