Campania: Ciarambino (M5s), ministro Lamorgese sciolga subito Asl Napoli 1 (2)

- Ciarambino ha spiegato: "Bisogna far presto, ogni giorno che passa è un giorno in più di diritti violati e assistenza negata a decine di migliaia di cittadini". E quindi ha aggiunto: ""Oggi in Campania facciamo i conti con una pianificazione tesa a depotenziare il pubblico a beneficio dei privati e con una strategia di contenimento dell'emergenza sanitaria fatta di colpi di teatro, reparti inutili, ospedali da campo utili solo per spot a favore di telecamere e, nel mezzo, oltre un centinaio di milioni in dono alle cliniche e bandi stravaganti cuciti addosso a mega laboratori. Il miracolo De Luca si è rivelato per quello che è, un abile gioco di prestigio del quale si è alla fine scoperto il trucco". Infine la conclusione del capogruppo del Movimento 5 stelle in Campania: "Un numero sul quale sono ora puntati i riflettori di Procura della Repubblica e Corte dei Conti e sul quale dobbiamo far calare il sipario una volta per tutte".-- (Ren)